Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
Український баскетболіст Олексій Лень увійшов в історію "Атланти". Баскетболіст закинув тисячний триочковий кидок команди за сезон.
Сталося це у матчі проти "Сан-Антоніо" ще на самому початку. Це був перший триочковий у цьому матчі.
До слова, кидок Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА
А загалом Олексій Лень закинув чотири триочкові за гру з п'яти спроб. У цьому матчі він набрав 21 очко. Однак "Атланта" програла "Сан-Антоніо".
Варто додати, що "Атланта" стала лише восьмою командою в історії НБА, якій вдавалося реалізувати 1000 триочкових кидків за сезон. Першою такою командою стали "Голден Стейт" у сезоні 2015-2016.
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