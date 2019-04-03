Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео

Український баскетболіст Олексій Лень увійшов в історію "Атланти". Баскетболіст закинув тисячний триочковий кидок команди за сезон.

Сталося це у матчі проти "Сан-Антоніо" ще на самому початку. Це був перший триочковий у цьому матчі.

До слова, кидок Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА

The Hawks are now one of eight teams in NBA history to make 1000+ threes in a season.



Alex Len hit the milestone shot. pic.twitter.com/Zk8fAKtDyI — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 3 квітня 2019 р.

А загалом Олексій Лень закинув чотири триочкові за гру з п'яти спроб. У цьому матчі він набрав 21 очко. Однак "Атланта" програла "Сан-Антоніо".

Варто додати, що "Атланта" стала лише восьмою командою в історії НБА, якій вдавалося реалізувати 1000 триочкових кидків за сезон. Першою такою командою стали "Голден Стейт" у сезоні 2015-2016.