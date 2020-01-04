Українець Лень влаштував невелику бійку в матчі НБА: відео

"Атланта" українця Олексія Леня програла у черговому матчі регулярного чемпіонату НБА. "Гокс" на виїзді поступилися "Бостону" з рахунком – 106:109.

У кінцівці поєдинку в центрі уваги опинився центровий "Атланти" Олексій Лень. Українець влаштував невелику бійку з Маркусом Смартом з "Бостона".

Дивіться також: Баскетболіст брутально штовхнув рекордсмена НБА на вболівальників і отримав штраф: відео

На останніх секундах за рахунку 106:108 Смарт заблокував кидок лідера "Атланти" Трея Янга, після чого спіткнувся об ногу Янга. Після цього він штовхнув Леня, який підбіг з'ясовувати стосунки.

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 4 січня 2020 р.

Конфліктну ситуацію вдалося швидко владнати, але не обійшлося без покарань.

Смарт і Лень отримали технічні фоли, а Янг – персональний фол, який привів до виконання штрафних "Бостоном".

Спорт24 повідомляв, що за гру Олексій Лень зробив 7 спроб закинути з гри, з яких лише 2 кидки виявилися точними.