Українець Лесюк виборов перше срібло на гран-прі Марракешу з дзюдо: відео

Українець Артем Лесюк завоював срібну медаль гран-прі з дзюдо у вазі до 60 кілограми, який проходить в Марракеші.

Лесюк впевнено стартував з перемоги над німцем Моріцем Плафкі. Потім переміг борця з Ємену Алі Хусрофа.

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Потім послідувала емоційна сутичка з лідером посіву дворазовим призером чемпіонатів світу грузином Аміраном Папінашвілі. Українець набрав два порушення, але за секунду до кінця сутички провів ваза-арі та вийшов до півфіналу. Там він здобув легку перемогу, спочатку провівши ваза-арі, а потім й іппон.

У фіналі Лесюк зустрівся з узбеком Шарафуддіном Лутфіллаєвим і дозволив супернику провести ваза-арі в додатковий час.

Що таке іппон та ваза-арі?

Іппон – це найвища оцінка, яку боєць може досягти в японських бойових мистецтвах, як правило в таких як дзюдо, карате або джиу-джитсу. З японського слово "іппон" перекладається як "одне повне очко".



Ваза-арі – друга оцінка в поєдинку, вважається половиною іппону. Борець, який провів 2 прийоми, позначених ваза-арі, достроково оголошується переможцем сутички.

Завойоване срібло для українського спортсмена є першою медаллю рівня Гран-прі в кар’єрі.

Артем Лесюк здобув срібло гран-прі з дзюдо: дивіться відео



Раніше Спорт 24 писав, що український дзюдоїст Артем Хомула виборов бронзову нагороду гран-прі Тель-Авіва у ваговій категорії до 73 кг.

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