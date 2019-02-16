Українець Лунін несподівано потрапив у топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Іспанії
Український воротар "Леганесу" Андрій Лунін входить в топ-10 найдорожчих гравців іспанської Прімери, які не старші 21 року.
У топ-10 найдорожчих футболістів чемпіонату Іспанії не старше 21 року виявилося одразу п'ять гравців, що належать мадридському "Реалу", пише "Команда №1" з посиланням на авторитетний портал Transfermarkt.
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На вершині рейтингу комфортно розташувався 18-річний нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор (35 мільйонів євро).
20-річний голкіпер збірної України ділить з колегами 7-13 місця (5 мільйонів євро).
Влітку 2018 року Лунін з луганської "Зорі" перейшов в мадридський "Реал". Сума трансферу склала 8,5 мільйона євро, а також 4,4 мільйона як бонус. Контракт був підписаний на шість років.
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