Українець Лунін провів перший "сухий" матч за "Ов'єдо"
"Реал Ов'єдо" переміг "Тенеріфе" в матчі 30-го туру іспанської Сегунди. У складі господарів весь матч провів український голкіпер Андрій Лунін.
Ов'єдо – Тенеріфе 1:0
Гол: Родрі, 88 (пен.)
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Господарі вирвали перемогу завдяки точному удару з пенальті Родрі на 88 хвилині. "Ов'єдо" контролював гру, не дозволивши гостям часто загрожувати воротам українського голкіпера – з семи ударів "Тенеріфе" лише один був в створ воріт.
Андрій зіграв 8-й матч за "Ов'єдо" і тільки в перший раз залишив ворота в недоторканності. За ці 8 поєдинків українець пропустив 9 голів.
"Реал Ов'єдо" набрав 32 очки після 30 турів і займає 20 місце Сегунди. Наступний матч команда Луніна зіграє на виїзді проти "Естремадури".
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