Українець Лунін визнаний найкращим гравцем в "Ов'єдо", провівши у клубі лише 2 тижні
Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем "Ов'єдо" в січні за результатами голосування від видання Futbol Mahou.
В опитуванні український воротар випередив п'ятьох номінантів.
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- Лунін захищає кольори "Ов'єдо" на правах оренди з 15 січня. За цей час українець встиг зіграти за "Ов'єдо" 3 матчі у всіх турнірах, де пропустив 4 м'ячі.
- Першу частину сезону Лунін провів в оренді у "Вальядоліді", за який зіграв всього 2 матчі в Кубку Іспанії.
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