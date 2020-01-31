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Українець Лунін визнаний найкращим гравцем в "Ов'єдо", провівши у клубі лише 2 тижні

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Андрій Лунін / ФК "Реал Ов'єдо"

Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем "Ов'єдо" в січні за результатами голосування від видання Futbol Mahou.

В опитуванні український воротар випередив п'ятьох номінантів.

До теми: Лунін зіграв третій поспіль матч за "Ов'єдо" і здійснив декілька чудових порятунків – відео

  • Лунін захищає кольори "Ов'єдо" на правах оренди з 15 січня. За цей час українець встиг зіграти за "Ов'єдо" 3 матчі у всіх турнірах, де пропустив 4 м'ячі.
  • Першу частину сезону Лунін провів в оренді у "Вальядоліді", за який зіграв всього 2 матчі в Кубку Іспанії.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
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