Українець Максим Бурсак зі зламаною рукою переміг росіянина Максима Смірнова

Український боксер другої середньої ваги Максим Бурсак переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Максима Смірнова Однак легкою ця перемога для українця не була.

Вже після бою стало відомо, що Бурсак майже весь бій провів зі зламаною рукою. Про це сам боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Спасибі всім, хто за мене вболівав... Ми провели хороший бій та здобули перемогу. В першому раунді зламав руку, тому боксував легко на класі... Ми рухаємося далі", – написав Бурсак.

Нагадаємо, бій Бурсака проти росіянина Смірнова відбувся під час боксерського вечора в Броварах, де головною подією став захист титулу українця Дениса Берінчика проти Ектора Сармієнто. Наш боксер переміг одноголосним рішенням суддів.

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