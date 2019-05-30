Українець Маліновський дав відповідь російському "Спартаку"

Півзахисник "Генка" і збірної України Руслан Маліновський відмовився від переходу в московський "Спартак".

Раніше російські ЗМІ досить активно сватали гравця в московський клуб, однак тепер "Чемпіонат" заявляє, ймовірність його переходу в "Спартак" за останній час різко впала. Зараз "червоно-білі" вивчають інші варіанти зміцнення півзахисту.

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Спорт 24 писав, що тренер "Спартака" Олег Кононов та новий генеральний директор клубу Томас Цорн літали в Бельгію для переговорів. При цьому не виключається, що "Спартак" цікавить не Маліновський, а хавбек "Брюгге" Ханс Ванаку.

Також повідомлялося , що 26-річний українець дуже любить Москву і готовий до такого трансферу. Півзахисника не лякає потенційний невиклик в збірну України у зв'язку з цим. Розвиток цієї трансферної історії можна очікувати найближчим часом.

Маліновський в минулому сезоні в 51 матчі забив 16 голів і віддав 16 результативних передач. Руслан допоміг "Генку" виграти чемпіонат Бельгії і став другим найкращим футболістом Про-Ліги Жюпілер.

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