Українець Маліновський поступився у голосуванні за найкращого гравця чемпіонату Бельгії

Півзахисник "Генка" і збірної України Руслан Маліновський побував на гала-концерті, на якому підбивали підсумки чемпіонату Бельгії.

Бельгійська ліга організувала гала-концерт на честь нагородження найкращих футболістів сезону.

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Маліновському не вистачило буквально дещиці, аби здобути почесний трофей. Український футболіст поступився переможцю з "Брюгге" Хенку Ванакену лише 13-ма балами респондентів. Бельгієць набрав 361 очко, Маліновський – 348.

Замкнув трійку з 242 балами колишній футболіст "Генка", а нині гравець "Торонто" Алехандро Посуело.

Голосування проводилося серед футболістів. Ванакен заявив, що віддав свої три очки Маліновському, так як він на це заслуговує.



Руслан Маліновський з дружиною Роксаною на гала-концерті // Фото: sport.be

У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів у складі “Генка” 49 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та зробив 15 результативних передач. За три тури до закінчення чемпіонату його команда лідирує в турнірній таблиці й випереджає найближчих конкурентів із "Брюгге" на 6 очок.

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