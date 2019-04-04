Українець Маліновський проведе бій в андеркарті поєдинку Усик – Такам

Український боксер Олег Маліновський (23-0, 7 КО) проведе наступний поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик – Карлос Такам.

Суперник Малиновського поки невідомий. Про це з посиланням на промоутера українця Олександра Красюка повідомляє Sport Arena.

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Олег Маліновський є володарем європейського титулу WBO в напівлегкій вазі. Наприкінці 2018 року українець не зміг вийти на чемпіонський бій через травму. У лютому 2019 року боксер заявляв, що хоче битися з мексиканцем Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО).

Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня. Ймовірне місце проведення – арена 4-тисячній MGM National Harbor в Оксон-Хіллі. Усик вже бився на цій арені. У квітні 2017 го року в рамках великого вечора боксу, в якому крім Олександра брали участь Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко, українець переміг Майкла Хантера.

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