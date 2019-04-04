Українець Маліновський проведе бій в андеркарті поєдинку Усик – Такам

51 Читать новость на русском
Олег Маліновський
Олег Маліновський

Український боксер Олег Маліновський (23-0, 7 КО) проведе наступний поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик – Карлос Такам.

Суперник Малиновського поки невідомий. Про це з посиланням на промоутера українця Олександра Красюка повідомляє Sport Arena.

Дивіться відео, де Усик зачитав власний вірш про кохання

Олег Маліновський є володарем європейського титулу WBO в напівлегкій вазі. Наприкінці 2018 року українець не зміг вийти на чемпіонський бій через травму. У лютому 2019 року боксер заявляв, що хоче битися з мексиканцем Оскаром Вальдесом (24-0, 19 КО).

Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня. Ймовірне місце проведення – арена 4-тисячній MGM National Harbor в Оксон-Хіллі. Усик вже бився на цій арені. У квітні 2017 го року в рамках великого вечора боксу, в якому крім Олександра брали участь Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко, українець переміг Майкла Хантера.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
5257
Теги: Спорт Усик-Такам Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
сьогодні 18:11 Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
226
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
6725
"Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
сьогодні 12:54 "Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
294
"Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
сьогодні 10:30 "Баварія" у Кубку пропустила чотири голи від команди з другої ліги: відео
614
"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
3 квітня 21:47 "Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук