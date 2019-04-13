Українець Маліновський уник дискваліфікації до кінця сезону за удар суперника ногою в обличчя

Український півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Маліновський не буде дискваліфікований у чемпіонаті Бельгії. Відтак гравець зможе зіграти за свою команду вже у найближчому матчі – у неділю, 14 квітня, проти "Брюгге".

Спорт 24 писав, що 25-річний гравець збірної України забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення. Після боротьби за м'яч Маліновський впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя. Прокуратура Федерації футболу Бельгії вимагала для Малиновського дискваліфікацію на сім матчів, а також штраф у розмірі семи тисяч євро.

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Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії п'ять годин розглядав справу Маліновського. Адвокати українського футболіста зуміли довести, що в діях Маліновського не було злого умислу, і сам удар ногою по обличчі був випадковістю. Відтак у підсумку українця було виправдано, а його дискваліфікація – скасована.

Таким чином, Малиновський зможе зіграти вже в найближчому матчі "Генка" – проти "Брюгге" в рамках чемпіонату Бельгії. Поєдинок відбудеться в неділю, 14-го квітня.