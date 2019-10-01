Українець Маліновський відверто розповів, як йому довелося "тікати" з "Генка"

Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський розповів про те, як вирішували питання з його відходом з "Генка".

За його словами, у нього були й інші варіанти, але "бергамаскі" стали найбільш привабливим місце для продовження кар'єри.

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У "Генку" було проведено хороший час, багато позитивних емоцій, відіграв відмінні 3,5 року в Бельгії, але вже був готовий зробити крок вперед і перейти в сильніший чемпіонат. Тому й зважився на такий крок. Були, звичайно, пропозиції з інших клубів, але "Аталанта" – найбільш радикальний і цікавий варіант. Команда, все-таки, яка грає в Лізі чемпіонів,

– цитує Маліновського Xsport.ua.

"Чи намагалися утримати в "Генку"? Це так. Було багато неприємних моментів, непорозуміння. Клуб хотів заробити грошей, я хотів піти. У підсумку ми знайшли точки дотику і вирішили це питання. Я перейшов в "Аталанту", "Генк" отримав 13 мільйонів. Ось і рішення", – підсумував українець.

За "Аталанту" український півзахисник вже встиг провести 6 матчів у всіх турнірах – забитими м'ячами не відзначався.

На даний момент "Аталанта" знаходиться на 3-му місці турнірної таблиці Серії А, її випереджають лише "Інтер" і "Ювентус".