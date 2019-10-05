Українець Марченко з ефектним камбеком вийшов у фінал турніру в Нур-Султані

Українець Ілля Марченко вийшов у фінал турніру ATP Challenger в Нур-Султана (Казахстан).

У півфіналі він обіграв бельгійця Рубена Бемельманса – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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Українець без шансів поступився в першому сеті, взявши лише один гейм, але в другому зрівняв рахунок завдяки перемозі на тайбрейку.

У вирішальному відрізку гри Марченко в кінцівці зробив брейк і переміг з ефектним камбеком – 6:4.

У фіналі український тенісист зустрінеться з німцем Янніком Маденом, який на відмові переміг Томаша Мачаца з Чехії.

Варто зазначити, що в активі Іллі вже 6 титулів на одиночних Челленджерах, останній з яких був завойований в 2017 році в Ізмірі.