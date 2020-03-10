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Українець Мар'ян Швед готовий покинути чемпіона Шотландії вже влітку

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Мар'ян Швед / xsport.ua

Український футболіст Мар'ян Швед незадоволений своїм становищем у "Селтіку". Українець не потрапляє до стартового складу команди.

Талановитий півзахисник Мар'ян Швед хоче провести розмову із тренерським штабом клубу щодо свого майбутнього.

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Головний тренер команди Ніл Леннон вважає, що Швед хороший гравець, але поступається своїм одноклубникам. Гравцю потрібно більше ігрового часу, щоб звикнути до чемпіонату та стилю гри, яку показує команда. Також Швед погано розмовляє англійською, тому йому важко зрозуміти, що хоче тренерський штаб від нього.

Для Шведа це не перший невдалий європейський період у кар'єрі. У 2015 році він перейшов із львівських "Карпат" в іспанську "Севілью", але через два роки повернувся в Україну.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Швед провів лише 1 матч в шотландській Прем'єр-лізі, а ще в 3 поєдинках був присутній в заявці своєї команди.

Додамо, що Швед не потрапив до заявки збірної України Андрія Шевченка на матчі зі збірними Франції та Польщі. 

  • Мар'ян перейшов у "Селтік" на початку 2019 року. Шотландський клуб викупив його контракт у "Карпат", але залишив в оренді у львівському клубі до літа. Хоча вже у травні Швед відправився в Шотландію.
  • Тренерський штаб виключив українця із заяви Ліги Європи. 
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Мар'ян Швед Спорт Футбол
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