Українець Мар'ян Швед готовий покинути чемпіона Шотландії вже влітку

Український футболіст Мар'ян Швед незадоволений своїм становищем у "Селтіку". Українець не потрапляє до стартового складу команди.

Талановитий півзахисник Мар'ян Швед хоче провести розмову із тренерським штабом клубу щодо свого майбутнього.

Читайте також Українець Швед забив другий гол за "Селтік" у всіх турнірах

Головний тренер команди Ніл Леннон вважає, що Швед хороший гравець, але поступається своїм одноклубникам. Гравцю потрібно більше ігрового часу, щоб звикнути до чемпіонату та стилю гри, яку показує команда. Також Швед погано розмовляє англійською, тому йому важко зрозуміти, що хоче тренерський штаб від нього.

Для Шведа це не перший невдалий європейський період у кар'єрі. У 2015 році він перейшов із львівських "Карпат" в іспанську "Севілью", але через два роки повернувся в Україну.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Швед провів лише 1 матч в шотландській Прем'єр-лізі, а ще в 3 поєдинках був присутній в заявці своєї команди.

Додамо, що Швед не потрапив до заявки збірної України Андрія Шевченка на матчі зі збірними Франції та Польщі.