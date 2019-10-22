Українець Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай: відеоогляд яскравого бою

Українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Раяном Шиеном.

Бій за титул ISKA в легкій вазі пройшов у місті Корк (Ірландія). Український спортсмен здобув перемогу рішенням суддів.

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На турнір киянин приїхав зі своїм тренером В’ячеславом Лозенком як перспективний боєць. А поїхав українець з Ірландії вже з поясом чемпіона світу за версією ISKA (Міжнародна Асоціація Спортивного Карате).



Андрій Мезенцев. Фото: instagram.com/ukrainemuaythai

У третьому раунді під час запеклої боротьби хлопці вилетіли з рингу. Але повернулись без ушкоджень та продовжили шоу.

Відео кращих моментів чемпіонського поєдинку

Що таке муай-тай?Це бойове мистецтво Таїланду, яке бере початок з древнього тайського бойового мистецтва муай боран і схоже з іншими Індокитайськими бойовими мистецтвами. У сучасному муай-тай можна завдавати удари кулаками, ступнями, гомілками, ліктями й колінами. Через це муай-тай називають "боєм восьми кінцівок".