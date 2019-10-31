Українець Михайлюк ефектно дебютував за "Детройт" в новому сезоні НБА: відео
Український баскетболіст Святослав Михайлюк вперше в цьому сезоні зіграв у НБА в складі "Детройт Пістонс".
Головний тренер "Детройту" Дуейн Кейсі вперше випустив Михайлюка на майданчик за рахунку 90: 111 у вирішальній чверті виїзного матчу проти "Торонто" (113:125).
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Святослав відіграв трохи більше 8 хвилин і встиг за цей відрізок реалізувати 3 з 4 триочкових. Також українець зробив 1 підбирання та допустив 1 втрату. Показник корисності Михайлюка – "+9".
Матч з "Торонто" став для Михайлюка третім в кар'єрі з трьома влучними триочковими. У грудні минулого року вихованець "Черкаських Мавп" в складі "Лейкерс" реалізував по три кидки з-за дуги в матчах з "Мемфісом" і "Шарлотт".
У наступному матчі "Детройт" зіграє проти "Чикаго", а "Торонто" буде протистояти "Мілуокі".
Торонто – Детройт відеоогляд матчу
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