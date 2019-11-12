Українець Михайлюк не зміг набрати очок у програному матчі "Детройту": відео
"Детройт Пістонс" поступилися "Міннесоті Тімбервулвз" в рамках чергового матчу регулярного чемпіонату НБА – 114:120.
Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 5 хвилин, за цей час він промазав один триочковий кидок, зробив дві втрати і отримав три фоли.
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Поки що найбільш результативним поєдинком Михайлюка в сезоні залишається гра проти "Торонто Репторс", в якій 22-річний українець набрав дев'ять очок.
"Пістонз" програли вже сьому гру в поточному сезоні, при цьому перемігши чотири рази. Команда Дуейна Кейсі знаходиться на десятому місці турнірної таблиці Східної конференції.
У наступній грі "поршні" протистоятимуть найближчої ночі "Маямі Хіт". Початок – о 2:30.
Детройт – Міннесота відеоогляд матчу
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