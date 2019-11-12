Українець Михайлюк не зміг набрати очок у програному матчі "Детройту": відео

"Детройт Пістонс" поступилися "Міннесоті Тімбервулвз" в рамках чергового матчу регулярного чемпіонату НБА – 114:120.

Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 5 хвилин, за цей час він промазав один триочковий кидок, зробив дві втрати і отримав три фоли.

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Поки що найбільш результативним поєдинком Михайлюка в сезоні залишається гра проти "Торонто Репторс", в якій 22-річний українець набрав дев'ять очок.

"Пістонз" програли вже сьому гру в поточному сезоні, при цьому перемігши чотири рази. Команда Дуейна Кейсі знаходиться на десятому місці турнірної таблиці Східної конференції.

У наступній грі "поршні" протистоятимуть найближчої ночі "Маямі Хіт". Початок – о 2:30.

Детройт – Міннесота відеоогляд матчу