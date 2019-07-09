Українець Михайлюк провів черговий яскравий матч у Літній лізі НБА: відео

Український свінгмен Святослав Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти в третьому матчі Літньої ліги НБА, що проходить в Лас-Вегасі.

Святослав провів на майданчику 24 хвилини в грі з "Індіаною" (102:84), за цей час відзначившись 10 очками, 6 передачами та 2 підбираннями.

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Як відомо, у другому матчі Літньої ліги з "Портлендом" Святослав став лідером своєї команди за результативністю з 18 очками.

"Пістонз" залишаються непереможеними в нинішньому розіграші Літньої ліги, здобувши третю перемогу в трьох матчах.

У наступному матчі "Детройт" зустрінеться з "Філадельфією". Матч відбудеться в ніч на 10 липня.

Відеоогляд матчу Детройт – Індіана