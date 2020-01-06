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Українець Михайлюк провів феєричний матч проти своєї колишньої команди: відео

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Святослав Михайлюк / Getty Images

У черговому поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Детройт" на виїзді поступився "Лейкерс" з рахунком 99:106.

"Лейкер" – "Детройт" 106:99 (23:22 33:25, 19:32, 31:20)

22-річний український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь у поєдинку, набравши 14 очок.

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Зазначимо, що тренер "поршнів" Дуейн Кейсі задіяв українця з лави запасних. На рахунку Михайлюка 31:37 зіграних хвилин.

Крім набраних очок, Святослав також зробив 1 підбирання та 2 передачі. Він став другим за результативністю в складі "Детройта" після Дерріка Роуза (28).

"Лейкерс" все ж виявилися сильнішими "Пістонз" і перемогли з рахунком 106:99. Тріпл-дабл на рахунку ЛеБрона Джеймса, а Ентоні Девіс оформив дабл-дабл.

Дії Святослава Михайлюка у матчі проти "Лейкерс": дивіться відео

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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