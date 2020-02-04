Українець Михайлюк ризикує пропустити Матч висхідних зірок НБА через травму

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк пропустив матч проти "Мемфіса" і регулярному чемпіонаті НБА.

Причиною послужила травма стегна, про це повідомив оглядач The Detroit News Роб Берд. Без українця "поршні" провели бляклу гру і поступилися 82:96.

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У цьому сезоні українець зіграв 46 матчів у регулярному чемпіонаті, в середньому за гру набираючи 8,9 очка і роблячи 1,7 підбирання і віддаючи 1,7 передачі.

Варто зазначити, що Михайлюк був запрошений на Матч висхідних зірок НБА, який відбудеться 14 лютого. Якщо травма серйозна, то участь Святослава в цьому поєдинку під дуже великим питанням.

Спорт24 писав, що Святослав Михайлюк може залишити американський клуб "Детройт". Одразу кілька команд НБА зацікавились у можливому обміні українського захисника.