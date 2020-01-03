24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Українець Михайлюк ударно провів матч НБА проти "Кліпперс": відео

64 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Детройта". Команда поступилася "Кліпперс" – 112:126.

Українець вийшов зі старту і заробив 14 пунктів. Крім набраних очок, в активі Михайлюка також 2 підбирання та 2 передачі. Його рейтинг результативності в грі склав +3.

Читайте також: Українці в НБА потужно провели заключні матчі в 2019 році

"Детройт" знову виступав без п'яти гравців. Четверо з яких травмовано, а Блейк Гріффін просто не був використаний в даному матчі. До слова, "Кліпперс" є його колишньою командою, тому для нього цей матч був особливим. Втім, спостерігати йому довелося по суті за розгромом. На початку четвертої чверті "Детройт" програвав з різницею в 31 очко.

"Детройт" продовжує перебувати поза зоною плей-офф, займаючи 11 місце в рамках Східної конференції НБА.

Кліпперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

 

В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
35859
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 січня 18:50 Бігун прикро програв марафон, пропустивши суперника вперед на останньому метрі забігу: відео
Юрій Семенюк 3954
2 січня 10:02 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1754
2 січня 16:38 Неймовірний сейв Луніна потрапив у топ-10 чемпіонату Іспанії
Юрій Семенюк 807
2 січня 14:44 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 1712
2 січня 10:55 Помер Девід Стерн – колишній комісіонер НБА
Юрій Семенюк 181
Новини
Більше новин
Залиште відгук