Українець Михайлюк ударно провів матч НБА проти "Кліпперс": відео

Українець Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі "Детройта". Команда поступилася "Кліпперс" – 112:126.

Українець вийшов зі старту і заробив 14 пунктів. Крім набраних очок, в активі Михайлюка також 2 підбирання та 2 передачі. Його рейтинг результативності в грі склав +3.

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"Детройт" знову виступав без п'яти гравців. Четверо з яких травмовано, а Блейк Гріффін просто не був використаний в даному матчі. До слова, "Кліпперс" є його колишньою командою, тому для нього цей матч був особливим. Втім, спостерігати йому довелося по суті за розгромом. На початку четвертої чверті "Детройт" програвав з різницею в 31 очко.

"Детройт" продовжує перебувати поза зоною плей-офф, займаючи 11 місце в рамках Східної конференції НБА.

Кліпперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)