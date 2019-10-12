Українець Михайлюк відзначився ефектним кидком у матчі за "Детройт": відео
Команди НБА грають ще передсезонні матчі. Серед них і за участі українських баскетболістів.
Свій ігровий час отримав і гравець "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк. Він зіграв за свою команду у грі проти "Клівленда". Багато часу не отримав (лише 9:52 хвилини). За цей час набрав 4 очки, а також зробив одне перехоплення та одну результативну передачу.
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Варто зазначити, що Михайлюк зробив чотири кидки, два з яких були влучні. Один з них – дуже ефектний путбек-данк.
Матч закінчився перемогою "Детройта" 109:105.
Відеоогляд матчу Детройт – Клівленд
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