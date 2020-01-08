Українець Михайлюк встановив два особистих рекорда у матчі НБА: відео

Український захисник Святослав Михайлюк провів успішний матч регулярного чемпіонату НБА. "Детройт" на виїзді обіграв "Клівленд" (115:113).

Михайлюк в п'ятому матчі поспіль набрав більше 10 очок, реалізувавши 4 з 10 триочкових.

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Українець в матчі з "Кавальєрс" провів на майданчику рекордні в кар'єрі 34 хвилини і 30 секунди, а також віддав рекордні 5 результативних передач.

У 2020 році Святослав Михайлюк в чотирьох матчах в середньому за гру набирає по 13,5 очка, 1,5 підбору і 3,0 передачі.

Середня статистика захисника "Детройта" в сезоні 2019-2020 становила 7,2 очка, 1,4 підбору і 1,5 передачі.

Команда Михайлюка знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. У наступному матчі "Пістонз" зіграють 10 січня проти "Кавальєрс", але вже на домашньому майданчику.

Всі дії Святослава Михайлюка у матчі проти "Клівленду": дивіться відео