Українець Михайлюк з перемоги дебютував за "Детройт": відео

211 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Український форвард Святослав Михайлюк дебютував за "Детройт" в матчі регулярного чемпіонату з "Нью-Йорком".

"Детройт" – "Нью-Йорк" 120:103 (41:22, 22:32, 26:30, 31:19)

Читайте також: "Атланта" українця Леня розгромно програла у матчі НБА: відео

У першому матчі за нову команду тренер "Пістонз" Дуейн Кейсі дав зіграти українцеві трохи більше дев'яти хвилин.

В активі Михайлюка 3 очки, які він заробив завдяки точному кидку з-за дуги. Також Святослав відзначився двома передачами і одним підбором. Показник +/- українця склав "-12".

У підсумку, "Детройт" впевнено переміг останню команду Східної конференції "Нікс" і продовжив бій за зону плей-оф, від якої "Пістонз" відокремлює лише одна позиція.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка
сьогодні
9731
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На базі футбольного клубу у Бразилії виникла пожежа, щонайменше 10 людей загинуло: фото
8 лютого 13:20 На базі футбольного клубу у Бразилії виникла пожежа, щонайменше 10 людей загинуло: фото
193
Мессі – найбільш високооплачуваний футболіст Європи, Роналду отримує майже вдвічі менше: топ-10
8 лютого 12:45 Мессі – найбільш високооплачуваний футболіст Європи, Роналду отримує майже вдвічі менше: топ-10
655
Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
8 лютого 09:21 Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
11987
Гвоздик офіційно проведе захист титулу WBC проти досвідченого француза
8 лютого 09:13 Гвоздик офіційно проведе захист титулу WBC проти досвідченого француза
519
Скандал Алієвих: суд виніс рішення у справі екс-подружжя
7 лютого 21:31 Скандал Алієвих: суд виніс рішення у справі екс-подружжя
1778
Ракіцький порівняв гімн України з піснями Григорія Лепса: відео
7 лютого 20:39 Ракіцький порівняв гімн України з піснями Григорія Лепса: відео
8530
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук