Українець Михайлюк з перемоги дебютував за "Детройт": відео

Український форвард Святослав Михайлюк дебютував за "Детройт" в матчі регулярного чемпіонату з "Нью-Йорком".

"Детройт" – "Нью-Йорк" 120:103 (41:22, 22:32, 26:30, 31:19)

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У першому матчі за нову команду тренер "Пістонз" Дуейн Кейсі дав зіграти українцеві трохи більше дев'яти хвилин.

В активі Михайлюка 3 очки, які він заробив завдяки точному кидку з-за дуги. Також Святослав відзначився двома передачами і одним підбором. Показник +/- українця склав "-12".

У підсумку, "Детройт" впевнено переміг останню команду Східної конференції "Нікс" і продовжив бій за зону плей-оф, від якої "Пістонз" відокремлює лише одна позиція.

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