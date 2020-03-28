Українець Мілевський приніс перемогу брестському "Динамо": відео

Український футболіст Артем Мілевський, який виступає за білоруське "Динамо", приніс перемогу своїй команді забивши у матчі єдиний гол. Асист на рахунку іншого українського півзахисника Олександра Нойка.

Усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу. В Європі ж з усіх національних чемпіонатів з футболу триває тільки один – в Білорусії.

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У рамках другого туру чемпіонату Білорусії брестське "Динамо" помірялось силами із "Слуцьком". Єдиний гол у матчі забив колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський. 35-річний українець вийшов у стартовому складі, а на 19-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Це перша результативна дія гравця в сезоні 2020. Футболіст відзначився забитим м'ячем зі штрафного після скидання головою Олександра Нойка.

Трансляція поєдинку була доступна на YouTube-каналі Football Hub.

Гол Артем Мілевського дивіться відео:

У першому турі брестське "Динамо" зіграло внічию з дебютантом – ФК "Смолевичі" (1:1).

Мілевський відіграв в Слуцьку 79 хвилин, а український півзахисник Олександр Нойок – весь матч.

Євген Хачеріді не потрапив в заявку на матч.

Український захисник "Слуцька" Сергій Чеботаєв – в запасі.

Додамо, що станом на сьогодні, 28 березня, у Білорусії виявлено 94 випадки захворювання коронавірусом. Померлих немає.

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