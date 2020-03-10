Український футболіст Морозюк в Туреччині підтримав бойові дії проти російської армії – фото

Керівництво, тренери і гравці турецького "Різеспору" перед матчем 25-го туру чемпіонату Туреччини проти "Аланьяспора" (1:1) провели акцію на підтримку постраждалих бійців в операції "Весняний щит".

Футболісти стартового складу "Різеспору" вийшли на поле в сержантських куртках і беретах, серед них був і українець Микола Морозюк, пише Fanatik.

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ФК "Різеспор" підтримав турецьких військових / Фото: ФК "Різеспор"

Орендований у "Шахтаря" Андрій Борячук вийшов на поле тільки на останні 12 хвилин, орендований у "Динамо" Денис Гармаш провів зустріч в запасі.

Також в церемонії взяли участь губернатор, головний прокурор, голова Вищого кримінального суду, командир жандармерії і начальник поліції Різе.

Операція "Весняний щит"Збройне протистояння між турецькими і сирійськими урядовими силами в кінці лютого – початку березня 2020 року на території сирійської провінції Ідліб. Підтримку сирійському наступу надавали Повітряно-космічні сили Російської Федерації.