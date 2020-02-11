Українець Новіков на останніх секундах вирвав перемогу у росіянина, вийшовши у фінал ЧЄ – відео

10 лютого відбувся перший день чемпіонату Європи з боротьби. Український борець греко-римського стилю Семен Новіков вийшов у фінал у ваговій категорії до 87 кілограмів.

У півфіналі Новіков зійшовся з одним з лідерів збірної Росії в цій категорії, молодим, але титулованим Олександром Комаровим. Програючи по ходу зустрічі, до останніх секунд Новіков не залишав надію вирвати перемогу і йому це вдалося.

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Дія, зроблена (переворот з рукою і головою на 2 бали) за 10 секунд до кінця зустрічі вивела українця у фінал. У сутичці за золото Семен зустрінеться з Віктором Лорінцом з Угорщини, який на минулому чемпіонаті світу в Нур-Султані завоював срібло, поступившись українцю Жану Беленюку.

Українці Володимир Яковлєв (77 кг) і Микола Кучмій (130 кг) не змогли пройти у фінал. 11 лютого вони будуть боротися в бронзовому фіналі.

Чемпіонат Європи з боротьби проводиться в Римі (Італія), він триватиме до 16 лютого.