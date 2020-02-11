Українець Новіков сенсаційно став чемпіоном Європи з боротьби, Тимуров виборов бронзу

У вівторок, 11 лютого, у вирішальному поєдинку борців греко-римського стилю на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 87 кг зійшлися українець Семен Новіков і титулований угорець Віктор Лерінц.

Нашого борця не збентежили гучні титули суперника (чемпіон Європи-2017, бронзовий призер Європейський ігор-2019 і володар трьох медалей чемпіонату світу) і в фіналі він розгромив суперника – 7:1, вперше ставши чемпіоном Європи.

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Також у вазі до 63 кг українець Ленур Теміров здобув бронзову медаль. У сутичці за третє місце уродженець Сонячної Долини (АР Крим) за останньою дією переборов бронзового призера Олімпійських ігор в Ріо норвежця Стіга-Андре Берга з рахунком 3:3.

Додамо, що ще один українець Володимир Яковлєв (77 кг) у матчі за бронзу поступився шведу Алексу Бьюдбергу (2:5).

Нагадаємо, що у півфіналі Новіков зійшовся з одним з лідерів збірної Росії в цій категорії, молодим, але титулованим Олександром Комаровим. Програючи по ходу зустрічі, до останніх секунд Новіков не залишав надію вирвати перемогу і йому це вдалося.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.