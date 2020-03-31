Українець Нойок виявився найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі – рейтинг

Опорний півзахисник Олександр Нойок, який виступає за "Динамо" Брест, став найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінив 27-річного українця в 1,5 мільйона євро.

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Тепер Нойок ділить першу сходинку з Михайлом Гордійчуком, а український центральний захисник Євген Хачеріді опустився на 5 рядок рейтингу.

Топ-10 гравців чемпіонату Білорусі за ціною:

Інший український форвард "Динамо" Брест Артем Мілевський, який був включений до збірної другого туру чемпіонату Білорусі, не потрапив до сотні найдорожчих гравців і був оцінений в 100 тисяч євро.

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