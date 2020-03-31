Українець Нойок виявився найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі – рейтинг
Опорний півзахисник Олександр Нойок, який виступає за "Динамо" Брест, став найдорожчим гравцем чемпіонату Білорусі.
Аналітичний портал Transfermarkt оцінив 27-річного українця в 1,5 мільйона євро.
До теми Українець Мілевський приніс перемогу брестському "Динамо": відео
Тепер Нойок ділить першу сходинку з Михайлом Гордійчуком, а український центральний захисник Євген Хачеріді опустився на 5 рядок рейтингу.
Топ-10 гравців чемпіонату Білорусі за ціною:
Інший український форвард "Динамо" Брест Артем Мілевський, який був включений до збірної другого туру чемпіонату Білорусі, не потрапив до сотні найдорожчих гравців і був оцінений в 100 тисяч євро.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 11:36 Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти, – зірка збірної України Руслан Маліновський
сьогодні , 14:13 Лікарі "швидкої" на Херсонщині розпакували допомогу із Китаю: цікаві фото та відео
сьогодні , 18:16 Злякався, коли не зміг дихати 25 хвилин, – футболіст Пепе Рейна, який перехворів на COVID-19
сьогодні , 13:08 Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Аякс" розірвав контракт з футболістом, який майже 3 роки провів у комісьогодні , 14:41
-
Зінченко яскраво вивів Україну до чвертьфіналу чемпіонату Європи з FIFA 20: відео матчусьогодні , 19:58
-
"Рома" хоче придбати вже четвертого гравця "Шахтаря"сьогодні , 18:42
-
УЄФА розглядає 3 дати поновлення футбольних чемпіонатів – ASсьогодні , 16:30
-
Скандальний боєць відмовився від громадянства Росії заради українського біометричного паспортасьогодні , 12:11
-
Легендарний воротар "Барселони" Рюшту Речбер потрапив у реанімацію через коронавіруссьогодні , 15:05
Пропозиції партнерів
Коментарі