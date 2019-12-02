Українець Нойок забив неймовірний гол в останньому турі чемпіонату Білорусі: відео

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Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

В останньому турі чемпіонаті Білорусі "Динамо" Брест на виїзді обіграв "Динамо" Мінськ з рахунком 3:1.

Вирішальний гол своєї команди забив український півзахисник Олександр Нойок.

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27-річний хавбек на 58 хвилині наважився на дальній постріл та неймовірним ударом пробив голкіпера суперника.

Цього сезону на рахунку Нойока 23 матчі та п'ять забитих голів. Окрім Олександра, за брестський колектив виступають ще двоє українців – Артем Мілевський та Олексій Хобленко. Якщо перший просидів зустріч на лаві для запасних, то другого не було навіть у заявці.

Відео голу Нойока

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Білорусі
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