Українець Нойок забив шостий гол в сезоні за брестське "Динамо": відео

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Олександр Нойок
Олександр Нойок / ФК "Динамо" Брест

Український півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Білорусі проти "Городеї".

На 54-й хвилині Олександр зробив рахунок 2:0 на користь динамівців. Підсумковий рахунок матчу – 3:1.

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Весь матч за "Динамо-Брест" провів і нападник Артем Мілевський. На 85-й хвилині поєдинку на полі з'явився український форвард Олексій Хобленко.

Нойок в нинішньому сезоні провів 21 матч за "Динамо-Брест". На рахунку півзахисника 6 голів і 1 результативна передача.

"Динамо-Брест" очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі. Наступний матч команда проведе 25 вересня вдома проти БАТЕ.

Дивіться відео голу Олександра Нойока

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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