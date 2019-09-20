Українець Нойок забив шостий гол в сезоні за брестське "Динамо": відео
Український півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок відзначився голом у матчі 22-го туру чемпіонату Білорусі проти "Городеї".
На 54-й хвилині Олександр зробив рахунок 2:0 на користь динамівців. Підсумковий рахунок матчу – 3:1.
Читайте також: Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
Весь матч за "Динамо-Брест" провів і нападник Артем Мілевський. На 85-й хвилині поєдинку на полі з'явився український форвард Олексій Хобленко.
Нойок в нинішньому сезоні провів 21 матч за "Динамо-Брест". На рахунку півзахисника 6 голів і 1 результативна передача.
"Динамо-Брест" очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі. Наступний матч команда проведе 25 вересня вдома проти БАТЕ.
Дивіться відео голу Олександра Нойока
Вибір редакції
-
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Литви20 вересня , 20:22
-
Михайличенко хотів покинути "Динамо" після двох нічиїх20 вересня , 16:52
-
Півзахисник збірної України Степаненко поскаржився, що його діти не розуміють української мови20 вересня , 12:37