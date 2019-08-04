Українець Нойок забив за брестське "Динамо", Мілевський відзначився асистом: відео

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Мілевський віддав результативний пас
Мілевський віддав результативний пас / dynamo-brest.by

У матчі 1/8 Кубка Білорусі брестське "Динамо" приймало ФК "Мінськ". У цьому матчі два українці забили гол, а ще один відзначився результативним пасом.

"Мінськ" першим забив. Відзначився українець Владислав Насібулін. Це сталося ще на 12-й хвилині.

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Після цього забивали лише господарі. Але зрівняти їм рахунок вдалося аж у другому таймі. Спочатку Олександр Нойок зі штрафного забив. Згодом Артем Мілевський відзначився пасом на Павла Нехайчика. Після цього його замінили. А остаточний рахунок встановив Роман Юзепчук.

Тож "Динамо" перемагає та виходить у чвертьфінал Кубка Білорусі.

Відео моментів матчу Динамо – Мінськ

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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