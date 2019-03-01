Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії

Український футболіст встановив нове досягнення у чемпіонаті Англії. При цьому для встановлення рекорду Олександру Зінченку виявилося достатньо лише 13 матчів.

"Манчестер Сіті", за який виступає Зінченко, перемагав у всіх 13-ти матчах чемпіонату, в яких українець виходив на поле. Тринадцятим матчем стала гра проти "Вест Хема" українця Андрія Ярмоленка.

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Це найдовша переможна серія футболіста в АПЛ, з моменту початку його кар'єри в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

Oleksandr Zinchenko has been on the winning side in each of his first 13 #PL appearances for @ManCity.



It's the longest run of wins from the start of a player’s career in the competition’s history pic.twitter.com/8yTzkfaZaV — Premier League (@premierleague) 28 лютого 2019 р.

При цьому за матч проти "Вест Хема" Зінченко отримав одну з найвищих оцінок. Попри помилку у матчі.

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