Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
Український футболіст встановив нове досягнення у чемпіонаті Англії. При цьому для встановлення рекорду Олександру Зінченку виявилося достатньо лише 13 матчів.
"Манчестер Сіті", за який виступає Зінченко, перемагав у всіх 13-ти матчах чемпіонату, в яких українець виходив на поле. Тринадцятим матчем стала гра проти "Вест Хема" українця Андрія Ярмоленка.
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Це найдовша переможна серія футболіста в АПЛ, з моменту початку його кар'єри в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.
При цьому за матч проти "Вест Хема" Зінченко отримав одну з найвищих оцінок. Попри помилку у матчі.
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Джерело: 24 Канал
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