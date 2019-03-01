Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український футболіст встановив нове досягнення у чемпіонаті Англії. При цьому для встановлення рекорду Олександру Зінченку виявилося достатньо лише 13 матчів.

"Манчестер Сіті", за який виступає Зінченко, перемагав у всіх 13-ти матчах чемпіонату, в яких українець виходив на поле. Тринадцятим матчем стала гра проти "Вест Хема" українця Андрія Ярмоленка. 

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Це найдовша переможна серія футболіста в АПЛ, з моменту початку його кар'єри в елітному дивізіоні чемпіонату Англії.

При цьому за матч проти "Вест Хема" Зінченко отримав одну з найвищих оцінок. Попри помилку у матчі.

Читайте також: Зінченко отримав найвищу оцінку за матч проти "Вест Хема"

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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