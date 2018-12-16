Українець Олексій Лень допоміг "Атланті" обіграти "Вашингтон" в НБА: відео

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"Атланта" перемогла на виїзді "Вашингтон"
"Атланта" перемогла на виїзді "Вашингтон" / twitter Atlanta Hawks

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв за "Атланту" у матчі регулярного чемпіонату НБА. Його клуб на виїзді обіграв "Вашингтон".

Перша чверть цього протистояння неочікувано закінчилася перевагою "Атланти" у 15 очок. Все завдяки ривку 6:23, який вдалося зробити гостям. Та вже до великої перерви від цього розриву майже нічого не залишилося. Незадовго до кінця другої чверті "Вашингтон" поступався лише у два очки.

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Однак хоча б раз вийти вперед (після переваги ще у першій чверті) їм так і не вдалося. У третій чверті "Атланта" знову почала збільшувати відрив (в один з моментів довівши його до +18 на свою користь).

Боротьба, яка точилася на майданчику у четвертій чверті, могла змінити ім’я переможця. Та "Атланта" не упустила можливість виграти цей матч – 129:137.

Відео найкращих моментів матчу Вашингтон – Атланта

Щодо Олексія Леня, то він провів на майданчику трохи більше 13 хвилин. За цей час в його активі 2 набрані очки (зі штрафних), одна передача та 3 підбирання. Його РЕ склав +9.

"Атланта" і надалі поза межею плей-офф Східної конференції.

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
Джерело: 24 Канал
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