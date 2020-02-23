Українець Олексій Лень з перемоги дебютував за нову команду в НБА: відео

Український баскетболіст Олексій Лень зіграв дебютний матч за команду НБА "Сакраменто Кінгс". Суперником клубу українця був "Лос-Анджелес Кліпперс".

Матч проти "Кліпперс" Лень розпочав на лаві запасних. А на майданчику українець провів лише 16 хвилин. За цей час він заробив лише три очки та зробив 8 підбирань.

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Гра закінчилася перемогою "Сакраменто". При цьому "Кінгс", які грали в гостях, ще зі старту вийшли вперед. І лише всередині четвертої чверті "Кліпперс" вдалося зрівняти рахунок та навіть бути попереду в рахунку. Та все ж кінцівку матчу краще провела команда Леня.

Кліпперс – Сакраменто 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

Попри цю перемогу, "Сакраменто" перебувають за межами топ-8 команд у Західній конференції, які й зіграють у плей-офф.

Відеоогляд матчу Кліпперс – Сакраменто