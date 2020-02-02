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Українець Петряк красивим голом приніс перемогу своєму клубу в Угорщині – відео

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Український футболіст Іван Петряк відзначився голом у чемпіонаті Угорщини. Іван провів гол у складі "Фехервара".

У матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини команда Петряка на виїзді грала проти "Уйпешта".

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25-річний українець почав матч на лавці запасних. На 62-й хвилині футболіст вийшов на поле замість Георгі Міланова.

На 84-й хвилині Петряк забив єдиний у зустрічі м'яч і приніс "Фехервару" перемогу.

Відео голу Петряка

 

Це тільки другий гол Петряк у 22 матчах за угорський клуб.

  • У попередньому матчі проти "Гонведа" Петряк зазнав прикрої травми, але встиг відновитися до поєдинку з "Уйпештом".
  • "Фехервар" за 18 матчів набрав 36 очок і посідає другу сходинку. Команда Петряка програє "Ференцварошу" 6 очок.
  • Окрім того, "Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, має гру в запасі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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