Українець Петряк красивим голом приніс перемогу своєму клубу в Угорщині – відео

Український футболіст Іван Петряк відзначився голом у чемпіонаті Угорщини. Іван провів гол у складі "Фехервара".

У матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини команда Петряка на виїзді грала проти "Уйпешта".

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25-річний українець почав матч на лавці запасних. На 62-й хвилині футболіст вийшов на поле замість Георгі Міланова.

На 84-й хвилині Петряк забив єдиний у зустрічі м'яч і приніс "Фехервару" перемогу.

Відео голу Петряка

Це тільки другий гол Петряк у 22 матчах за угорський клуб.