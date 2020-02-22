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Українець Петряк оформив фантастичний хет-трик в Угорщині за 12 хвилин – відео

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Іван Петряк / ФК "Фехервар"

Український хавбек Іван Петряк відзначився хет-триком за "Фехервар" в матчі 22-го туру чемпіонату Угорщини з "Залаегерсегом".

Фехервар – Залаегерсег 4:1

Голи: Стопіра, 5, Петряк, 49, 57, 61 – Радо, 85 (пен.)

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Петряк вийшов у старті, а на 49-й хвилині зробив рахунок 2:0, зігравши на добиванні після нереалізованого пенальті.

На 57-й хвилині він забив другий м'яч, а через 4 хвилини оформив хет-трик. Вперше в дорослій кар'єрі Петряк забив тричі в одному матчі.

Відео голів Петряка

До цієї зустрічі Петряк забив 2 голи в 29 матчах в сезоні. Зараз на його рахунку 5 м'ячів і 5 асистів у 30 зустрічах.

Нагадаємо, що "Фехервар" продовжує гонитву за "Ференцварошем" Реброва, який лідирує в турнірній таблиці. Команда Петряка відстає від "Фраді" на 6 очок, також столичний клуб має два матчі в запасі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Іван Петряк Новини Спорту Спорт Футбол
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