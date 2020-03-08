24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українець Петряк продовжує гольову феєрію в чемпіонаті Угорщини – відео

- Читать новость на русском
Іван Петряк / ФК "Фехервар"

У матчі 24-го туру чемпіонату Угорщини "Фехервар" на виїзді здобув вольову перемогу над "Академією Пушкаша" – 4:1. Переможний гол забив український півзахисник Іван Петряк.

Петряк вийшов в стартовому складі команди. На 59-й хвилині "Фехервар" повів в рахунку (2:1) завдяки точному удару українця. У кінцівці поєдинку Іван був замінений.

Дивіться також Українець Петряк оформив фантастичний хет-трик в Угорщині за 12 хвилин – відео

Відео голу Петряка


Зазначимо, що в складі "Академії Пушкаша" отримав ігровий час півзахисник Артем Фаворов. Українець вийшов на заміну на 84-й хвилині поєдинку.
  • У нинішньому сезоні 25-річний Петряк провів 33 матчі за "Фехервар", відзначившись шістьма голами.
  • "Фехервар" очолює чемпіонат Угорщини, випереджаючи Ференцварош Сергія Реброва за додатковими показниками.
  • Наступний матч команда Петряк проведе 11 березня вдома проти "Залаегерсега" в рамках 1/4 фіналу Кубка Угорщини.
Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Іван Петряк Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
7 березня 20:30 Збірна України з тенісу здійснила неймовірний камбек у Кубку Девіса
Михайло Гема
7 березня 12:15 Про українську дзюдоїстку Дарію Білодід знімуть фільм – фото
Софія Кулай
6 березня 12:10 Коли чекати боїв українців навесні 2020: Вихрист, Постол, Усик, Ломаченко та інші
Андрій Тудовші
6 березня 09:11 Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо
Юрій Семенюк
5 березня 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук