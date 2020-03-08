Українець Петряк продовжує гольову феєрію в чемпіонаті Угорщини – відео
У матчі 24-го туру чемпіонату Угорщини "Фехервар" на виїзді здобув вольову перемогу над "Академією Пушкаша" – 4:1. Переможний гол забив український півзахисник Іван Петряк.
Петряк вийшов в стартовому складі команди. На 59-й хвилині "Фехервар" повів в рахунку (2:1) завдяки точному удару українця. У кінцівці поєдинку Іван був замінений.
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Відео голу Петряка
- У нинішньому сезоні 25-річний Петряк провів 33 матчі за "Фехервар", відзначившись шістьма голами.
- "Фехервар" очолює чемпіонат Угорщини, випереджаючи Ференцварош Сергія Реброва за додатковими показниками.
- Наступний матч команда Петряк проведе 11 березня вдома проти "Залаегерсега" в рамках 1/4 фіналу Кубка Угорщини.
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