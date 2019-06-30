Українець Петряк зворушливим листом попрощався з "Ференцварошем"

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Іван Петряк
Іван Петряк / Фото з відкритих джерел

Хавбек угорського клубу "МОЛ-Віді" Іван Петряк написав листа "Ференцварошу", за який виступав в минулому сезоні.

Футболіст збірної України Іван Петряк опублікував в своєму Instagram послання для "Ференцвароша".

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Дорогі фани, у мене було достатньо часу до того, як сісти і написати цього прощального листа. Завжди непросто це робити, але в моєму випадку дуже легко, тому що мені не потрібно щось вигадувати, я просто пишу з відкритою душею. У футбольному світі події відбуваються швидко, особливо якщо ти не чекаєш їх. Як це було в червні 2018-го, коли я став гравцем "Ференцвароша". Це ж і сталося в останні два місяці.

До того, як піду в нове професійне подорож, відчуваю необхідність – і задоволення – попрощатися і подякувати за все "Ференцварош". Це був рік, коли вболівальники "Ференцвароша" ще раз довели, що вони особливі, унікальні, зрілі, мають величезне значення, але здатні розуміти ситуацію і направляти свою пристрасть в позитивну енергію для команди. З любов'ю, Іван Петряк,
– написав 25-річний українець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear fans, I have enough time to think before I seat to wright this farewell letter. ⠀ It's always not easy to do that but in my case it's very easy because I don't need to think up something....I just wright with my open heart. ⠀ In football world things happen quickly, especially when you don't expect them. That's how it was in June 2018 when I came to Fradi as a player. That's what has happened in the last two months too. ⠀ Before I take on a new professional adventure, I feel the need - and the pleasure - to say goodbye to and thank all at Fradi. ⠀ The President, Sergey Rebrov, medical staff, Orosz Pal, Tamas Hajnal, the directors, employees, my guys from the dressing rum with whom we fight every game on the pitch for this badge and all of the staff at Fradi. ⠀ We shared a short but important and intense period together. I believed that it was another ends but it's life. Life is going on...... ⠀ It's in difficult that a man and a player grows, understands, improves. I've said it many times and I'll repeat it today: I'm convinced that these year in Eagles will remain indelible in my story. ⠀ They've been year in which Fradi fans, once again, have proven themselves to be special, unique, mature and also critical, but able to understand situations and turn their passion into positive energy for the team. ⠀ A salute to Fradi, which welcomed me with open arms from the very beginning of my career in a club. ⠀ My sincere thanks go to all the fans and supporters of this great club which is - and always will be - a part of my life. ⠀ With love, Ivan Petryak ⠀ @ftcofficial #hajrafradi #ferensvaros #petryak #ivanpetryak

Публикация от Ванька Петряк (@petryak1994)

Гравець допоміг своєму клубу завоювати ювілейний 30-й чемпіонський титул. З нового сезону Петряк виступатиме в таборі принципового суперника "Фраді" – "МОЛ Віді".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Іван Петряк
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