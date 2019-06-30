Українець Петряк зворушливим листом попрощався з "Ференцварошем"

Хавбек угорського клубу "МОЛ-Віді" Іван Петряк написав листа "Ференцварошу", за який виступав в минулому сезоні.

Футболіст збірної України Іван Петряк опублікував в своєму Instagram послання для "Ференцвароша".

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Дорогі фани, у мене було достатньо часу до того, як сісти і написати цього прощального листа. Завжди непросто це робити, але в моєму випадку дуже легко, тому що мені не потрібно щось вигадувати, я просто пишу з відкритою душею. У футбольному світі події відбуваються швидко, особливо якщо ти не чекаєш їх. Як це було в червні 2018-го, коли я став гравцем "Ференцвароша". Це ж і сталося в останні два місяці.



До того, як піду в нове професійне подорож, відчуваю необхідність – і задоволення – попрощатися і подякувати за все "Ференцварош". Це був рік, коли вболівальники "Ференцвароша" ще раз довели, що вони особливі, унікальні, зрілі, мають величезне значення, але здатні розуміти ситуацію і направляти свою пристрасть в позитивну енергію для команди. З любов'ю, Іван Петряк,

– написав 25-річний українець.

Гравець допоміг своєму клубу завоювати ювілейний 30-й чемпіонський титул. З нового сезону Петряк виступатиме в таборі принципового суперника "Фраді" – "МОЛ Віді".

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