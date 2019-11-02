Українець Постол битиметься за титул WBC: названо місце та несподіваний час бою

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлоса Раміреса з Віктором Постолом може відбутися у Китаї.

Про те, що бій відбудеться 1-го листопада в Китаї повідомляє ESPN з посиланням на слова віцепрезидента промоутерської компанії Top Rank Карла Моретті.

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Шоу має пройти в першій половині дня за місцевим часом через різницю у часових поясах. Транслятором повинен виступити ESPN, про що повідомляли раніше.

Раніше стало відомо, що команда Постола, який є офіційним претендентом на пояс WBC, домовилася щодо бою з командою Раміреса. Втім, про бій поки не повідомлено офіційно.

Коли Постол володів титулом WBC?Віктор завоював чемпіонський титул 3 жовтня 2015 року, здолавши Лукаса Мартіна Матіссе. Уже в наступному поєдинку українець програв свій титул. В об'єднавчому поєдинку проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда Постол поступився рішенням суддів.

Що відомо про Раміреса?

Хосе Рамірес – об'єднаний чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.

В активі Хосе 17 перемог нокаутом. Останній бій Рамірес провів 27 липня проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раундів.