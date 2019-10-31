Українець Постол домовився про бій за титул WBC

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Постол – Рамірес: дата і місце бою за титул WBC та WBO
Віктор Постол / GETTY IMAGES

Команда українського боксера Віктора Постола домовилася щодо бою з чемпіоном світу за версіями WBC й WBO Хосе Карлосом Раміресом. Очікується, що бій відбудеться 1-го лютого.

На середу, 30 жовтня, у Лос-Анджелесі (США) були заплановані промоутерські торги за право організувати бій у першій напівсередній вазі між Постолом та Раміресом. ESPN повідомляє, що вони не відбулися.

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Напередодні торгів сторони зуміли домовитися. Команду Раміреса представляв Том Моретті, віцепрезидент компанії Top Rank, а українця – промоутер Том Браун (TGB Promotions).

Очікується, що бій відбудеться 1 лютого у США в рамках шоу від Top Rank. Трансляцію бою здійснюватиме телеканал ESPN (або стрімінг ESPN+). Місце проведення поєдинку поки що не повідомляється.

Як ми домовилися? В принципі, це було не дуже важко. Ми весь час були на зв'язку, в тому числі й з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, що також, повірте, дуже допомогло. Працювати з Томом – взагалі дуже просто. Ми відразу ж зрозуміли, на чому сходимося і почали працювати в цьому напрямку. Мені це подобається, адже цей досвід означає для нас те, що в майбутньому ми цілком можемо продовжити успішну співпрацю,
– говорить представник американця Моретті.

Також Моретті заявив, що Постол – небезпечний опонент для Раміреса. "Тим паче, що він співпрацює з легендарним тренером Фреді Роучем. Але ми віримо, що з кожним наступним боєм Рамірес стає все краще й краще. Ми віримо, що він номер у цьому дивізіоні", – резюмував Моретті.

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Коли Постол володів титулом WBC?Віктор завоював чемпіонський титул 3 жовтня 2015 року, здолавши Лукаса Мартіна Матіссе. Уже в наступному поєдинку українець програв свій титул. В об'єднавчому поєдинку проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда Постол поступився рішенням суддів.

Що відомо про Раміреса?

Хосе Рамірес – об'єднаний чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.

В активі Хосе 17 перемог нокаутом. Останній бій Рамірес провів 27 липня проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раундів.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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