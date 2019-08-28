Українець Постол проведе бій з чемпіоном WBC та WBO: дата і місце

Бій українського боксера першої напівсередньої ваги Віктора Постола (31-2, 12 КО) проти чемпіона світу WBC, WBO Хосе Раміреса (25-0, 12 КО) повинен відбутися в кінці року.

Сторони близькі до угоди, повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела.

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Передбачається, що поєдинок відбудеться 30 листопада в Лос-Анджелесі (США) на арені Banc of California Stadium.

Минулого тижня WBC зобов'язав Раміреса приступити до переговорів про титульному поєдинку з українським претендентом Постолом. Якщо сторони не зможуть домовитися, то 20 вересня пройдуть промоутерські торги.

Американець об'єднав пояси WBC і WBO після перемоги над співвітчизником Морісом Хукером в кінці липня. Він залишається непереможеним боксером, здобувши 25 перемог, 17 з них – нокаутом.

Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі в період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул в жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса, але в наступному бою в липні програв його американцеві Терренсу Кроуфорду.

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