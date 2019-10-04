Українець Постол проведе чемпіонський бій за пояс WBC 1 лютого

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Віктор Постол
Віктор Постол

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC українець Постол знову отримав шанс завоювати чемпіонський пояс.

Він проведе чемпіонський бій проти Хосе Раміреса. Останній володіє одразу двома чемпіонськими титулами у легкій вазі - WBC та WBO. Саме за перший з титулів і відбудеться бій, оскільки Постол є обов'язковим претендентом на нього.

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За даними ESPN, бій відбудеться 1 лютого 2020 року. Однак місце проведення бою поки невідоме. Та й сторони ще не підписали контракт.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс
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