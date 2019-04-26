Українець Постол провів дуель поглядів перед боєм з французьким боксером: фото

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Віктор Постол – Мохамед Мімун
Віктор Постол – Мохамед Мімун / boxingscene.com

Колишній чемпіон світу українець Віктор Постол (30-2, 12 КО) на фінальній прес-конференції зустрівся віч-на-віч зі своїм наступним суперником французом Мохамедом Мімуном (21-2, 2 КО).

Українець буде битися з чемпіоном IBO за право провести бій за звання офіційного претендента на пояс WBC в суперлегкій вазі.

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Поєдинок Постол – Мімун відбудеться у ніч з 27 на 28 квітня в Лос-Анджелесі на арені Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарді зустрічі Роберт Істер – Рансес Бартелемі за пояса IBO і WBA у легкій вазі. Початок, о 05:30.


Фото: boxingscene.com

Свій останній поєдинок Постол провів проти турецького боксера Сіара Озгула й переміг.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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