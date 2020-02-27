Українець потрапив до легендарної баскетбольної команди: захоплива історія

Українець Дмитро Кривенко з прізвиськом Smoove – один із найкращих данкерів світу. Він є учасником легендарної баскетбольної шоу-команди Harlem Globetrotters.

Як для баскетболіста, він не надто високий – 188 сантиметрів. Сам хлопець розповів, що в найкращому випадку заледве може торкнутись баскетбольного кільця головою, та коли опиняється на майданчику – починає творити дива.

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Smoove вигадує божевільні ідеї для кидків, завдяки яким увійшов до числа найкращих данкерів на планеті.

Що таке слем-данк? Це один із найвидовищніших способів поцілити в кошик у баскетболі (а також стрітболі та слемболі). Щоб зробити вдалий данк, гравець має підстрибнути та однією чи двома руками закинути м'яч у кільце.

Як Smoove двічі став чемпіоном

Дмитро вперше взяв у руки баскетбольний м'яч у шість років. Кидкам вчили батько і брат, які займалися цим видом спорту. Хлопець мріяв про професійний баскетбол, паралельно цікавився фрістайлом та відпрацьовував кидки.

Дивіться фото одного з найкращих данкерів:

У 2010 році з хлопцями організував фрістайл-команду, яка зачарувала українську публіку. Далі були численні змагання за кордоном, престижні нагороди. Дмитро Кривенко двічі завоював титул чемпіона світу зі слем-данку.

Здійснення мрії

З самого початку кар'єри у Smoove з'явилася мрія – потрапити до Harlem Globetrotters. Це американська баскетбольна шоу-команда, яка з'явилася наприкінці 20-х років минулого століття.

Вони відступили від традиційних поєдинків, перетворивши баскетбол на видовищне шоу з елементами театру та комедії. Команда проводить показові ігри по всьому світу, під час яких гравці виконують неймовірні трюки і розважають публіку.

Дивіться відео захоплюючих данків українця:

Дмитро кілька років намагався достукатися до кумирів – знайомився із гравцями команди, надсилав відео зі своїми трюками. У відповідь отримував мовчання або м'яку відмову. І був шокований, коли наприкінці 2019 року його взяли у команду.

Перше турне разом з Harlem Globetrotters

На початку 2020 Smoove вирушив разом з Harlem Globetrotters у своє перше турне Штатами. Кривенко – перший і єдиний українець у складі легендарної американської команди.

Ніхто не втілить ваші мрії, крім вас самих,

– переконаний данкер Кривенко.

У перерві між виступами Smoove продовжує знімати відео для свого Youtube-каналу. Данкер радить молодим спортсменам не втрачати віри у себе і йти до своєї мрії навіть тоді, коли видається, що все втрачено.