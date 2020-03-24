Українець потрапив у символічну збірну чемпіонату Білорусі: він забив у дебютному матчі "Динамо"
У Білорусі вирішили не зупиняти футбольний чемпіонат через коронавірус та пов'язану з ним пандемію. Тож там зіграли перший тур.
За підсумками цього туру в символічну збірну потрапив український захисник Олексій Ковтун.
Збірна туру чемпіонату Білорусі / Ілюстрація АБФФ
Ковтун забив у дебютному матчі за "Рух" з Бреста у ворота мінського "Динамо". Захисник відзначився ударом головою після подачі з кутового на 26-й хвилині зустрічі.
Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Рух
До слова У матчі чемпіонату Білорусі арбітр призначив п'ять пенальті, з яких реалізували лише три: відео
Цей гол приніс перемогу його команді на виїзді. При цьому вона стала дебютною у Вищій лізі чемпіонату Білорусі для "Руху", який лише піднявся в еліту.
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