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Українець потрапив у символічну збірну чемпіонату Білорусі: він забив у дебютному матчі "Динамо"

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Олексій Ковтун в дебютному матчі за "Рух" / championship.abff.by

У Білорусі вирішили не зупиняти футбольний чемпіонат через коронавірус та пов'язану з ним пандемію. Тож там зіграли перший тур.

За підсумками цього туру в символічну збірну потрапив український захисник Олексій Ковтун.


Збірна туру чемпіонату Білорусі / Ілюстрація АБФФ

Ковтун забив у дебютному матчі за "Рух" з Бреста у ворота мінського "Динамо". Захисник відзначився ударом головою після подачі з кутового на 26-й хвилині зустрічі.

Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Рух

До слова У матчі чемпіонату Білорусі арбітр призначив п'ять пенальті, з яких реалізували лише три: відео

Цей гол приніс перемогу його команді на виїзді. При цьому вона стала дебютною у Вищій лізі чемпіонату Білорусі для "Руху", який лише піднявся в еліту.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Білорусі
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