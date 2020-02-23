24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українець Прима виступить замість росіянина Логінова у мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону

- Читать новость на русском
Артем Прима / biathlon.com.ua

Російський біатлоніст Олександр Логінов відмовився від виступу у мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці.

Тож місце росіянина на старті займе український біатлоніст Артем Прима. Також в мас-старті візьме участь і капітан збірної України Дмитро Підручний. Обоє за день до того виступили в чоловічій естафеті, де збірна України посіла лише 12-е місце.

Чоловічий мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону розпочнеться о 16:00

Натомість жіноча збірна України перед тим здобула бронзову нагороду. Ця медаль – поки єдина, яка здобула українська збірна на чемпіонаті світу з біатлону.

Більше про це: Як збірна України виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Варто відзначити, що росіянин Олександр Логінов мав стартувати першим у мас-старті як переможець спринту на чемпіонаті світу. Однак за день до цього в його номері в готелі відбувся обшук. Все через підозру в тому, що його тренер Олександр Касперович може бути причетний до постачання допінгу спортсменам. При цьому сам наставник перебував там, маючи українську акредитацію, що є порушенням правил IBU.

 

На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Артем Прима Новини Спорту Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:20 "Реал" сенсаційно програв "Леванте" та опустився на друге місце: відео
Ігор Саджениця
22 лютого 23:07 Берінчик вийшов на бій з Сармієнто в яскравому образі Халка – ефектне відео
Юрій Семенюк
22 лютого 19:06 19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео
Юрій Семенюк
22 лютого 18:18 Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині
Андрій Тудовші
22 лютого 18:07 Футболіст збірної України забив п'ятий гол за турецький клуб у сезоні – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук