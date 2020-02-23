Українець Прима виступить замість росіянина Логінова у мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону
Російський біатлоніст Олександр Логінов відмовився від виступу у мас-старті на чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці.
Тож місце росіянина на старті займе український біатлоніст Артем Прима. Також в мас-старті візьме участь і капітан збірної України Дмитро Підручний. Обоє за день до того виступили в чоловічій естафеті, де збірна України посіла лише 12-е місце.
Чоловічий мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону розпочнеться о 16:00
Натомість жіноча збірна України перед тим здобула бронзову нагороду. Ця медаль – поки єдина, яка здобула українська збірна на чемпіонаті світу з біатлону.
Більше про це: Як збірна України виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону
Варто відзначити, що росіянин Олександр Логінов мав стартувати першим у мас-старті як переможець спринту на чемпіонаті світу. Однак за день до цього в його номері в готелі відбувся обшук. Все через підозру в тому, що його тренер Олександр Касперович може бути причетний до постачання допінгу спортсменам. При цьому сам наставник перебував там, маючи українську акредитацію, що є порушенням правил IBU.
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