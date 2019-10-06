Українець продовжує феєрити у європейському чемпіонаті, забивши 21-й гол у сезоні: відео

У 29-му турі чемпіонату Казахстану алматинський "Кайрат" розгромив останній "Актобе" з тенісним рахунком 6:0.

Український нападник "Кайрата" Адерінсола Есеола відзначився голом у цьому матчі.

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Есеола вийшов у стартовому складі Кайрата і на 59-й хвилині забив четвертий гол команди в матчі. Через чотири хвилини Есеола був замінений.

У нинішньому сезоні на рахунку 28-річного форварда 31 матч за Кайрат у всіх турнірах. На рахунку Есеола 21 гол (18 – в чемпіонаті, 3 – в Лізі Європи). Українець – найкращий бомбардир чемпіонату Казахстану в сезоні.

"Кайрат" очолює турнірну таблицю чемпіонату Казахстану, випереджаючи "Тобол" на три очки. Наступний матч команда проведе 19 жовтня на виїзді проти "Астани" українського тренера Романа Григорчука.

Відео голу Есеоли