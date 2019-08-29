Українець Проценко яскраво переміг у фіналі "Діамантової ліги"
Український стрибун у висоту Андрій Проценко з рекордом сезону виграв "Діамантову лігу".
Українець переміг на фінальному етапі в Цюріху. Його кращий результат – 2,32 метра.
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Протягом змагань Проценко двічі встановлював найкращі результати сезону.
Варто зазначити, що інший іменитий стрибун у висоту Богдан Бондаренко не поїхав у Цюріх на фінал "Діамантової ліги". Місце Бондаренка в заявці фінального етапу зайняв володар стрибка на 2,43 метра катарець Мутаз Есса Баршим.
Фінал Діамантової ліги-2019. Стрибки у висоту
1. Андрій Проценко (Україна) – 2,32
2. Брендон Старк (Австралія) – 2,30
3. Тихомир Іванов (Болгарія) – 2,30
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