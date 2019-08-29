Українець Проценко яскраво переміг у фіналі "Діамантової ліги"

17 Читать новость на русском
Андрій Проценко
Андрій Проценко / Фото з відкритих джерел

Український стрибун у висоту Андрій Проценко з рекордом сезону виграв "Діамантову лігу".

Українець переміг на фінальному етапі в Цюріху. Його кращий результат – 2,32 метра.

Яке щастя: Українська олімпійська чемпіонка Наталія Добринська народила хлопчика

Протягом змагань Проценко двічі встановлював найкращі результати сезону.

Варто зазначити, що інший іменитий стрибун у висоту Богдан Бондаренко не поїхав у Цюріх на фінал "Діамантової ліги". Місце Бондаренка в заявці фінального етапу зайняв володар стрибка на 2,43 метра катарець Мутаз Есса Баршим.

Фінал Діамантової ліги-2019. Стрибки у висоту

1. Андрій Проценко (Україна) – 2,32
2. Брендон Старк (Австралія) – 2,30
3. Тихомир Іванов (Болгарія) – 2,30

blog_ava
Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
сьогодні
27756
Теги: Спорт Легка атлетика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 752
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13408
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8426
Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу
сьогодні 19:58 Ліга чемпіонів: Результати жеребкування групового етапу
726
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
сьогодні 13:14 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 1026
Новини
Більше новин
Залиште відгук