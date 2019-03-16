Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео

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Ігор Радівілов
Ігор Радівілов

Український гімнаст Ігор Радівілов показав третій результат у вправах з кільцями на етапі Кубка світу в Баку.

Українець набрав 14,666 бала, поступившись представнику Азербайджану Микиті Симонову (14,800) і британцеві Кортні Таллочу (14,993).

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Відео виступу Ігоря Радівілова на етапі Кубка світу

Варто відзначити, що етап Кубка світу в Баку є частиною кваліфікації на літню Олімпіаду в Токіо-2020.

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Теги: Спорт Новини Спорту Спортивна гімнастика
Джерело: 24 Канал
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