Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
Український гімнаст Ігор Радівілов показав третій результат у вправах з кільцями на етапі Кубка світу в Баку.
Українець набрав 14,666 бала, поступившись представнику Азербайджану Микиті Симонову (14,800) і британцеві Кортні Таллочу (14,993).
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Відео виступу Ігоря Радівілова на етапі Кубка світу
Варто відзначити, що етап Кубка світу в Баку є частиною кваліфікації на літню Олімпіаду в Токіо-2020.
Джерело: 24 Канал
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